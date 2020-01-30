شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تنهى تعاملات الأسبوع فى المنطقة الحمراء بضغوط هبوط قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسرا 15.11 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.42 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 308.2 مليون سهم محققة ما قيمته 437.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1981 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.25%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، فقطاع العقارات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.

Advertisements

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 8.62%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.82%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.91%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة المزايا القابضة، عن نتائجها المالية خلال العام الماضى، وسجلت الشركة خسائر فى العام الماضى بقيمة 8.77 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 5.1 مليون دينار فى عام 2018.

وبحسب نتائج الشركة لبورصة دبى اليوم الخميس، بلغت خسائر خلال الربع الرابع من العام الماضى، 4.86 مليون دينار (16.03 مليون دولار)، مقابل أرباح الربع الرابع من عام 2018 البالغة 283.02 ألف دينار (933.5 ألف دولار).

وأرجعت الشركة، سبب تحولها للخسائر، إلى انخفاض مُجمل الربح والتغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية وصافي الإيرادات والمصروفات الأخرى، بالإضافة إلى خسائر انخفاض فى قيمة عقارات بغرض المتاجرة.