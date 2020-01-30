شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء: 83 ألف طن زيادة فى إنتاج البترول والغاز الطبيعى فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع إجمالي الإنتاج وتراجع الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي في نوفمبر الماضي 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام 2018، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الإنتاج في نوفمبر الماضي سجل نحو 6 ملايين و893 ألف طن، مقابل 6 ملايين و810 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 83 ألف طن.



الانتاج والاستهلاك

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز، أن زيادة الإنتاج صاحبه تراجع بالاستهلاك خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 5 ملايين و919 ألف طن، مقابل 6 ملايين و161 ألف طن، بتراجع بلغ نحو 242 ألف طن.

وتناولت البيانات، ارتفاع الإنتاج من الغاز الطبيعي بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر الماضي، ليصل إلى 4 ملايين و253 ألف طن، مقابل 4 ملايين و67 ألف طن، بفارق تراجع بلغ نحو186 ألف طن، بينما سجل انتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز خلال نوفمبر الماضي نحو مليوني و640 ألف طن، مقابل مليوني و743 ألف طن خلال نفس الشهر من العام السابق له 2018، بفارق تراجع بلغ نحو 103 ألف طن.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة أظهرت تراجع معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت نحو 3 ملايين و950 ألف طن، مقارنة بـ4 ملايين و159 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 209 ألف طن.