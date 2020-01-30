شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 86 سنتا ليسجل 61.02 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكویتیة، اليوم ارتفاع سعر برمیل النفط الكویتي 87 سنتا ليسجل 61.02 دولار في تداولات یوم أمس الأربعاء مقابل 60.15 دولار في تداولات یوم أمس الأول، وفي الأسواق العالمیة أغلقت أسعار النفط متباینة أمس الأربعاء مع تضرر السوق من مخاوف بشأن تفشي فیروس كورونا وزیادة في مخزونات الخام في الولایات المتحدة لكن أحادیث عن أن (أوبك) قد تمدد التخفیضات الانتاجیة قیدت الخسائر.

وأنھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداول مرتفعة 30 سنتا أو 0.5% لتسجل عند التسویة 59.81 دولار للبرمیل في حین أغلقت عقود خام القیاس الامریكي غرب تكساس الوسیط منخفضة 15 سنتا أو 0.3 بالمئة لتبلغ 53.33 دولار للبرمیل.

ووفقا لتقارير إعلامية عالمية فقد شهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا، لتستأنف تراجعها بعد أن استقرارها لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ينتشر فيه القلق من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الصين، بينما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق.

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وتراجع خام القياس العالمي برنت 62 سنتا أي 1% إلى 59.19 دولار للبرميل، بعد أن زاد 0.5% أمس الأربعاء، وتراجع الخام الأمريكي 51 سنتا أي 1% إلى 52.82 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 % في الجلسة السابقة.

فيما جاءت توقعات محمد عرقاب، رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك ،في تصريحات سابقة، إنه يتوقع لأثر تفشي فيروس تاجي جديد (كورونا) في الصين على سوق النفط العالمية أن "يبقى ضعيفا"، لكنه أضاف أن المنتجين مستعدون للتحرك في مواجهة أي تطورات جديدة.

وتابع: "المنظمة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط تزامنا مع تطورات وباء فيروس كورونا الذي تفشى مؤخرا."