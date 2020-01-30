شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية تتحول من الخسارة إلى صافى ربح 360.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 15.7 مليار جنيه إيرادات مجمعة بمعدل نمو 34.5% "توفيق" يوجه "القابضة للأدوية" بسرعة تحديث خطوط الإنتاج بعد انتهاء دراسات التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2018/2019.

واستعرض الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة حول عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال العام 2018/2019، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة تحسنًا كبيرًا في الأداء حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.7 مليار جنيه بمعدل نمو 34.5%، فضلا عن التحول من صافي خسارة 112 مليون جنيه في 2017/2018 إلى صافي ربح هذا العام 360.9 مليون جنيه بمعدل نمو 422%.

أما مؤشرات الشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة خلال العام المالي 2018/2019، فقد حققت إجمالي إيرادات 319 مليون جنيه بمعدل نمو 29% وصافي ربح 140 مليون جنيه بمعدل نمو 63% مقارنة لعام 2017/2018.

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وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة، فقد بلغ إجمالي إيرادات النشاط 16.9 مليار جنيه بمعدل نمو 31.9%، وصافي ربح 383 مليون جنيه مقابل خسارة إجمالية 128 مليون جنيه في 2017/2018.

ومن جانبه، وجه الوزير الشكر لإدارة الشركة القابضة والشركات التابعة والعاملين على النتائج المحققة والجهود المبذولة خلال العام 2018/2019، مطالبًا بسرعة البدء في تنفيذ خطط التطوير والتحديث المطلوبة لخطوط الإنتاج في ضوء الدراسات التي تمت للوقوف على متطلبات التصنيع الجيد" GMP " بما يمكن الشركات من زيادة حصتها السوقية وفتح أسواق تصديرية جديدة مع ضرورة الاهتمام بالتسويق المركزي، لإعادة هذه الشركات لمكانتها التي تستحقها على أن يكون العام الحالي 2020 نقطة انطلاق قوية لشركات الأدوية التابعة.

كما اعتمدت الجمعية العامة مبلغ 45 مليون جنيه حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للأدوية خلال العام المالي 2018/2019.