شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الميل الهابط ليتحرك دون حاجز 58.00 دولار، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 56.00، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط