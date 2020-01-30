شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالانخفاض ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 51.80، ويحصل على دعم سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بقية اليوم، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 50.00، بينما يمثل الثبات دون 54.60 شرط مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط