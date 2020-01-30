شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 17.60 ويحاول الثبات فوقه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استقرار السعر فوق هذا المستوى سيبطل تأثير النموذج السلبي المشار له في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستعادة مساره الرئيسي الصاعد من جديد.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن تأكيد الاختراق سيدفع السعر لزيارة مستوى 18.38 مبدئياً، بينما التداول دونه من جديد سيضغط على التداولات للانخفاض نحو 16.96 كهدف سلبي أول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي