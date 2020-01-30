شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1575.90، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1611.20 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 1575.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1595.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد