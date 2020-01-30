شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف المسار الهابط المتوقع لهذا اليوم، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.2920، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2940 والمقاومة 1.3090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط