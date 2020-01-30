شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يفشل في التخلص من الضغط السلبي – تحليل – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما عرضه للضغط السلبي والذي أدى به إلى تسجيل خسائر بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -0.20 نقطة ليستقر السهم عند سعر 134.23 دولار، ويأتي ذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 135.58، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 140.99.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه