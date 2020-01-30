جونسون آند جونسون يحلق عالياً – تحليل – 30-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 148.60، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.70% بما يعادل 1.04 نقطة ليستقر السهم عند سعر 150.54 دولار، ويأتي ارتفاع السهم وهو محاط بالعديد من الإشارات الإيجابية، أولها سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 148.60، ليستهدف مستوى المقاومة 154.15.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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