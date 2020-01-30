إنتل يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 30-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.46% بما يعادل -0.98 نقطة ليستقر السهم على سعر 66.33 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 63.67، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 69.21.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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