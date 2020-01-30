آي بي إم ينخفض بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل – 30-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.33% بما يعادل -1.86 نقطة ليستقر السهم عند سعر 137.69 دولار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 135.92، ليستهدف مستوى المقاومة 145.30. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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