شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يستند لدعمه الحالي – تحليل – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 21.48، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 27.06 إلى 15.91)، في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.97% بما يعادل -0.21 نقطة ليستقر عند سعر 21.43 دولار، ويستفيد السهم بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 21.48، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند سعر 22.80 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه