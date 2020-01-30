شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت القصيم" تقرر توزيع 1.1 ريال للسهم عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة أسمنت القصيم، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 99 مليون ريال، بما يعادل 1 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة - في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم 30 يناير الجاري، على أن يتم صرف الأرباح اعتباراً من 18 فبراير المُقبل.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بقيمة 211.5 مليون ريال، بما يعادل 2.35 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 23.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وكشفت النتائج المالية لأسمنت القصيم عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 90.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح 5.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع، ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 216.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 81.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.