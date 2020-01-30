شكرا لقرائتكم خبر عن "لجام للرياضة" تفتتح مركزاً جديداً للسيدات بمكة المكرمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز جديد للسيدات بمدينة مكة المكرمة، وذلك بتاريخ الأربعاء الموافق 29 يناير 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس،بأن المركز يقع على طريق ام المؤمنين عائشة، حي الفيحاء، مكة المكرمة، وتبلغ مساحته الإجمالية 3565 متر مربع، وتم تحويله من مركز "وقت اللياقة جونيور" إلى مركز "وقت اللياقة- ليديز".

وبهذا يكون إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة 133 مركزاً، هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

وبحسب البيان، يحتوي المركز الجديد على جميع خدمات ومرافق فئة (وقت اللياقة- ليديز)، علماً بأن الأثر المالي سيظهر اعتباراً من الربع الأول من عام 2020.

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وكانت الشركة قد أعلنت، في يونيو 2019، عن افتتاح مركزين رياضيين جديدين بمدينة جدة، مركز للرجال وآخر للنساء.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن حجم الاستثمار في هذين المركزين يبلغ 17.6 مليون ريال، علماً بأن الأثر المالي الناتج عن افتتاحهما سيظهر اعتباراً من الربع الثالث من العام الحالي 2019.

ويقع المركزان على طريق مكة - حي الأمير فواز بمدينة جدة، وتبلغ مساحتهما الإجمالية 7,505 متر مربع، ويحتوي كل منهما على جميع خدمات وقت اللياقة المعروفة فئة الفتنس.

يُذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 9.2% إلى 48.81 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 53.76 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 184.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 143.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.