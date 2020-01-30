شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات يصعد بأرباح "جرير للتسويق" 3% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 2.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.1 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 978.2 مليون ريال خلال العام من 2018.

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وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14.4% إلى 8.4 مليار ريال في الرابع الأول مُقابل إيرادات بلغت 7.4 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 2.6% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظرا لاختلاف المزيج البيعي، ويراعى عند مقارنة اجمالي الربح مع السنة السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 707.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 669.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.