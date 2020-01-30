شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة 3 أسابيع بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني فى ظل انتشار فيروس كورونا الجديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد الصيني ، فى ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا الجديد فى البلاد ، ويدعم الأسعار أيضا تراجع مستويات الدولار الأمريكي ،عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,583.03$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,576.90$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,575.03$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعد استئناف الصعود الذي توقف فى اليوم السابق ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,588.43$ للأونصة.

فى ظل الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فى الصين ، يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،تركيزا على شراء أصول الملاذات الآمنة ،وعلى رأسها الذهب والين الياباني.

فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 7,700 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 170 حالة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 98.19 نقطة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يدعم أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي وتنخفض قيمتها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي، عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي أنعش احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لمرة واحدة هذا العام بحلول الربع الثالث.

تماشيا مع معظم التوقعات بأسواق المال العالمية ،أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة بدون تغيير عند نطاق 1.75% فى أولى اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام ،وأشار المركزي الأمريكي إلى أن الاقتصاد مستمر فى النمو بوتيرة معتدلة وأن سوق العمل قوي.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي غير راضي عن التضخم الذي يقل عن المستهدف عند 2% ،وأعترف بالمخاطر التي يمكن أن تحدث على المدى القصير فى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح هذا الاجتماع أن الاحتياطي الاتحادي حريص على خفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر ، خاصة وأن جيروم باول لم يشر بأي شيء حول رفع أسعار الفائدة هذا العام ،وتسعر الأسواق حاليا خفض سعر الفائدة الأمريكية لمرة واحدة هذا العام بحلول الربع الثالث ،حيث أن فرص التحرك على المدى قريب تبدو ضئيلة جدا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 4.09 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 903.5 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.