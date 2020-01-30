شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الانتشار السريع لفيروس كورونا فى الصين ،والذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم ، ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع تجاوز التوقعات لمخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.30$ ، من مستوى الافتتاح عند 53.05$، و سجل أعلى مستوي عند 53.18$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 58.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 59.55$ ، وسجل أعلى مستوي عند 59.66$.

فقد الخام الأمريكي بالأمس نسبة 1.7% ،ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 52.18$ للبرميل ، وفقدت العقود الآجلة نسبة 0.75% ، فى سابع خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف تفشي فيروس كورونا ،بجانب ارتفاع المخزونات الأمريكية.

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فى الصين ،أعلنت السلطات الصحية يوم الخميس ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 7,700 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 170 حالة.

ويعد انتشار الوباء الجديد فى الصين ، مصدر قلق كبير فى الأسواق العالمية ،حيث من المحتمل فرض المزيد من القيود على السفر والرحلات ، وهو ما سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 24 كانون الثاني/يناير، فى أول زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.7 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 13 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.