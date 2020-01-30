شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف مكاسبه بفضل التمسك بالتداول فوق مستويات 9,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى شهرين ، بفضل تمسك أكبر عملة مشفرة فى العالم بالتداول فوق مستويات 9,000$ ،وفى ظل نشاط مستويات الطلب الاستثماري خلال الفترة الحالية ، المتوقع أن تستهدف الأسعار مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 109$ بما يعادل نسبة 1.2% إلى 9,389$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,280$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 9,180$.

فقدت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بالأمس نسبة 1.2% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 9,444$.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 257 مليار$ ، مع استئناف صعود أسعار البتكوين وبعض العملات الكبرى الأخرى.

وقفزت القيمة السوقية بالأمس إلى إجمالي 258 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

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استقرت أسعار البتكوين فوق مستويات 9,000$ ، فى علامة إيجابية للسوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات العملة الرائدة فى سوق التشفير خلال الفترة الأخيرة ، ومن المتوقع أن تستهدف الأسعار مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$ ، فى ظل نشاط مستويات الطلب الاستثماري ولا سيما طلب التحوط من المخاطر.

يركز المستثمرين على تعزيز مراكز البتكوين تحوطا من المخاطر المرتفعة بالأسواق ، خاصة تفاقم انتشار فيروس كورونا القاتل فى الصين.

تفشي فيروس كورونا الجديد الذي بدأ فى الصين تدريجيا وانتقل بالفعل إلى عدد من البلدان فى جميع أنحاء العالم ،الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين المستثمرين مع ارتفاع عدد القتلى إلى 170 حالة وإصابة أكثر من 7,700شخص.

من ناحية أخرى ،صرح بنك الاستثماري الألماني "دويتشه بنك فى أحدث تقاريره حول مستقبل عملية الدفع ،أن هناك ثورة حقيقية فى الدفع الرقمي بدأت منذ عشر سنوات ،وأن النقود التقليدية تخسر قوتها كوسيلة للدفع.

وأضاف البنك أن العملات المشفرة غير السيادية تشكل تهديدا للاستقرار السياسي والمالي العالمي ،ومع ذلك يتوقع أن النقد التقليدي من غير المرجح أن يتلاشي فى المستقبل القريب.