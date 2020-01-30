مصدران: روسيا ترفع إنتاج النفط والمكثفات إلى 11.28 مليون برميل يوميا في يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بالقطاع مطلعان على البيانات لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط والمكثفات ارتفع إلى 11.28 مليون برميل يوميا في الفترة من أول يناير إلى 29 من الشهر نفسه من 11.26 مليون برميل يوميا في المتوسط في ديسمبر.
وتستخدم رويترز معدل تحويل 7.33 برميل لكل طن من النفط.
ولا توجد معلومات متاحة بشأن تفاصيل إنتاج المكثفات والنفط في الفترة بين أول يناير و29 من الشهر نفسه.
واتفقت دول أوبك+ على استثناء مكثفات الغاز من الحسابات بموجب اتفاق لخفض إنتاج النفط.
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