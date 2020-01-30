شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 505 دولارات للطن في فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الخميس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد شهر فبراير عند 505 دولارات للطن، انخفاضا من 565 دولارا في يناير.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

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وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر فبراير عند 545 دولارا للطن، انخفاضا من 590 دولارا في الشهر السابق.