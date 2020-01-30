شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع في ظل مخاوف اقتصادية بفعل وباء في الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لوباء في الصين أودى حتى الآن بحياة 170 شخصا.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % متجها صوب أسوأ انخفاض أسبوعي في نحو أربعة أشهر.
وهبطت جميع القطاعات الفرعية في أوروبا مع تراجع قطاع التعدين، الذي يعول بقوة على الصين بسبب صادراتها من المعادن، 1.4%.
وانخفض مؤشر قطاع الطاقة 2.2%، إذ تعرض لضغوط من خسائر تكبدتها أسهم رويال داتش شل المدرجة في لندن بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركات أقل من التوقعات بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر أسهم أوروبا تتراجع في ظل مخاوف اقتصادية بفعل وباء في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.