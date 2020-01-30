شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع في ظل مخاوف اقتصادية بفعل وباء في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لوباء في الصين أودى حتى الآن بحياة 170 شخصا.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % متجها صوب أسوأ انخفاض أسبوعي في نحو أربعة أشهر.

وهبطت جميع القطاعات الفرعية في أوروبا مع تراجع قطاع التعدين، الذي يعول بقوة على الصين بسبب صادراتها من المعادن، 1.4%.

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وانخفض مؤشر قطاع الطاقة 2.2%، إذ تعرض لضغوط من خسائر تكبدتها أسهم رويال داتش شل المدرجة في لندن بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركات أقل من التوقعات بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز.