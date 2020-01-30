شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤجل صادرات مصر من البرتقال نتيجة إغلاق المطاعم والمحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الصين طالبت مصدرى الحاصلات الزراعية بتأجيل شحنات البرتقال المصدرة إليها مبدئيا لمدة 10 أيام، نتيجة تراجع الطلب من التجار المحليين وإغلاق الكثير من المطاعم والنوادى والمحال التجارية تخوفا من انتشار فيروس كورونا، والتزام الكثير منهم الجلوس بالمنازل والابتعاد عن المناطق المزدحمة الجاذبة للإصابة بالفيروس.

وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مصر تصدر سنويا كميات من البرتقال إلى الصين تقدر بنحو 217 ألف طن، وفى حالة استمرار أزمة كورونا سيتم إلغاء كاقة الشحنات المصدرة من البرتقال إليها، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة نتيجة الكساد الذى تتعرض له السوق الصينية تخوفا من الاصابة بفيروس كورونا، ويدرس المجلس التصديرى حاليا البحث عن أسواق بديلة لحين انتهاء أزمة الصين، خاصة وأن سلعة البرتقال من السلع الزراعية سريعة التلف لا تتحمل الانتظار كثيرا.

وأدى انتشار فيروس كورونا بالصين إلى إثارة الذعر بين أسواق المال والاقتصادات العالمية، مما ترتب عليه اتخاذ عدد من الدول إجراءات احترازية واستثنائية على إجراءات السفر والدخول والخروج خشية انتشار الفيروس، لاسيما الدول القريبة من الصين.

وقدر المصدر، إجمالى الواردات الصينية من الموالح المصرية بنحو 12%، من إجمالي الصادرات المصرية من الموالح، وذلك بالرجوع إلى الأرقام الرسمية الخاصة بالصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.

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يذكر أن بيانات الصادرات المصرية من الموالح المصرية تظهر خلال موسم 2018-2019، أن إجمالي صادرات الموالح بلغت نحو 216 ألف و495 طن، بقيمة 100 مليون و922 ألف و775 دولار، موزعة بين 4 أصناف هي "البرتقال- جريب فروت- يوسفى- ليمون حامض"، وبلغت الصادرات المصرية من البرتقال طازج نحو 214 ألف و471 طن، بقيمة 99 مليون و454 ألف و561 دولار، يليه الصادرات المصرية من الجريب فروت بواقع 1820 طن، بقيمة مليون و272 ألف 512 دولار، ثم الصادرات المصرية من اليوسفي الطازج بواقع 129 طن، بقيمة 123 ألف دولار، وأخيرا الليمون الحامض "ليمون أضاليا" طازج بواقع 74 طن، بقيمة 72 ألف و632 دولار .