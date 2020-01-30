شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة سوقية 500 مليون ريال.. اندماج 4 شركات استزراع سمكي والان نبدء بالتفاصيل

- وزير البيئة: رغبة جادة من صناديق الاستثمار للدخول في هذا المجال

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، على أول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين أربع شركات، بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال.

وأكد المهندس الفضلي أن هذا الاندماج سيسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة في رفع إنتاجية الاستزراع المائي المحلي، موضحاً أن المرحلة الثانية ستشهد اندماج عدد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع.

وأضاف الفضلي، أن الاستزراع المائي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، مبيناً أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة جادة من الصناديق الحكومية وشبه الحكومية للدخول في هذا المجال الذي أصبح سوقاً واعدة أمام المستثمرين.

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة اليوم، توقيع اتفاقية الاندماج بين الشركات، واستعراض مراحل إنتاج "شركة الاستزراع المتقدمة" والذي سيبدأ إنتاجها المتوقع بـ 60,000 طن متري في المرحلة الأولى وسيتضاعف إلى 120,000 طن متري في المرحلة الثانية، حيث تستهدف الشركة الوصول الي 300,000 طن متري بحلول 2035م.