«سابك» تطلق منصة «جدير» لتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة

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جاء ذلك خلال مشاركة "سابك" في ملتقى بيبان الرياض الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ورئيس مجلس إدارة (سابك)، الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، والذي أقيم خلال الفترة من 29 يناير -1 فبراير 2020م، في واجهة الرياض.
وتأتي مشاركة "سابك" في هذا الملتقى كجزء من دورها الأساسي في دعم المحتوي المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتعريف بمبادرة "سابك" الوطنية "نساند" ودورها في تحفيز نمو القطاع الصناعي، وجرى استقبال مجموعة من المستثمرين الراغبين في الاستفادة منها، كما شارك ممثلو الشركة في الجلسات الحوارية التي ناقشت واقع ومستقبل المحتوى المحلي وأبرز سبل النهوض به نحو المنافسة إقليمياً وعالمياً.
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