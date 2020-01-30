شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": إزالة دور مخالف بالمنطقة السادسة بمدينة الشروق‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة لدور سطح مخالف للتراخيص بالمجاورة الأولى بالمنطقة السادسة عمارات بالمدينة، وإيقاف التعامل على القطعة، لمخالفة الاشتراطات البنائية بالبناء على كامل المسطح.‬

‫وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وقسم شرطة التعمير، تمكنت من تنفيذ الإزالة الكاملة للدور المخالف بسطح العقار، مشدداً على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الدورى والمتابعة لأعمال البناء كل داخل نطاق اختصاصه، ورصد أى مخالفات بقطع الأراضى والرصد على مدار اليوم.‬

‫كما يهيب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى بالمدينة، الالتزام بتراخيص البناء الصادرة وعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى لمدينة الشروق، وستتم الإزالة الفورية لأى مخالفة جديدة.‬

‫وكان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى وحدة صحية بمشروع سكن مصر، وكذا توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة إضافية لدعم وحدة إسعاف المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي للنهوض بالمنظومة الطبية خدمة لسكان مدينة الشروق.‬

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‫وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى أن مبنى الوحدة الصحية مكون من (دور أرضى + أول) على مساحة ( 2800م2 )، ويضم (عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – إسعافات أولية – معمل تحاليل – صيدلية – غرفة نفايات – سكن أطباء )، لتفى بمتطلبات سكان المدينة، مضيفاً أنه يجرى حالياً الإعداد لاستلام المشروع من الشركة المنفذة تمهيداً لتسليم الوحدة للإدارة الطبية المختصة بالتشغيل .‬

‫وأشار رئيس الجهاز إلى أن سيارات الإسعاف الإضافية تم دخولها الخدمة، ويتوافر بها تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمريض أثناء نقله للمستشفى، وكذا تقديم العلاج للمصابين أو المرضى في الحالات الطارئة .‬

‫وأضاف الغيطى: تم التنسيق لتدعيم وحدة المركز الطبى (جنيفة) بسيارتي إسعاف، ليصبح الإجمالى 7 سيارات بالمدينة، مؤكداً أن جهاز المدينة يسعى للنهوض بالخدمات فى المجالات كافة، بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف توفير الاحتياجات لسكان مدينة الشروق.‬