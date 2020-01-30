شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 13865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 16025 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 5178 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1391 نقطة.

وفى سياق متصل أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن تحقيق صافى خسائر خلال النصف الأول من العام المالى 2019-2020، وبلغت 595.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 758.3 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالي الماضى.

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وأرجعت الشركة أسباب خسائرها، إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن.

كما أرجعت الشركة التحول للخسارة إلى انخفاض سعر صرف الدولار، واستغناء الشركة من نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 3.58 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجارى، مقابل 7 مليارات جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى 2018-2019.