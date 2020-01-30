شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع القطاعات القيادية يهبط بالأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرا 0.44 نقطة ليصل إلى مستوى 8185.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.81% رابحا 58.04 نقطة ليصل إلى مستوى 7267.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 34.9 مليون سهم بقيمة 788.1 مليون ريال، وارتفعت أسهم 112 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.

وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.30%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.97%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%.

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وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.12%، ثم تبوك الزراعية 4.37%، ثم سيسكو بنسبة 3.65%، فيما جاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.58%، ثم ساب بنسبة 1.56%، ثم مجموعة الحكير بنسبة 1.26%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، عن تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)؛ مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة السعودية، اليوم اليوم الخميس، أنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.