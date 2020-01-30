شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسرا 17.990 نقطة ليصل إلى مستوى 6326.70 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% خاسراً 20.820 نقطة ليصل إلى مستوى 7038.59 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% خاسراً 12.330 نقطة ليصل إلى مستوى 4916.85 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 212 مليون سهم بقيمة 23.3 مليون دينار كويتى عبر 5961 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، فقطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%.

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وجاء سهم "شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 22.63%، تليه شركة أطفال المستقبل العقارية بنسبة 9.28%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 10.27%، فيما تصدر سهم "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.80% ثم شركة أبيار للتطوير العقارى بنسبة 7.35%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 6.76%.

وفى سياق متصل وفى سياق متصل أعلنت شركة المزايا القابضة، عن نتائجها المالية خلال العام الماضى، وسجلت الشركة خسائر فى العام الماضى بقيمة 8.77 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 5.1 مليون دينار فى عام 2018.

وبحسب نتائج الشركة لبورصة دبى اليوم الخميس، بلغت خسائر خلال الربع الرابع من العام الماضى، 4.86 مليون دينار (16.03 مليون دولار)، مقابل أرباح الربع الرابع من عام 2018 البالغة 283.02 ألف دينار (933.5 ألف دولار).

وأرجعت الشركة، سبب تحولها للخسائر، إلى انخفاض مُجمل الربح والتغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية وصافي الإيرادات والمصروفات الأخرى، بالإضافة إلى خسائر انخفاض فى قيمة عقارات بغرض المتاجرة.