أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات..وارتفاع "ألبا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 2.93 نقطة ليصل إلى مستوى 1656.14 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.2 مليون سهم بقيمة 238.1 ألف دينار. وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 13.6% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.01%، مصرف السلام البحرين بنسبة 0.99%، المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.7%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.22%. Advertisements وأعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 60 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى سوق دبى المالى لترتفع أسهم الخزينة من 75.590 مليون سهم إلى 74.65 مليون سهم تمثل 3.369% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 29 يناير الجارى.

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