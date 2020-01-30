شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يهبط ببورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسرا 3.82 نقطة ليصل إلى مستوى 2801.71 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 54.4 مليون سهم محققة ما قيمته 35.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 763 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 15 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 10.92%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 8%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.65%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة المزايا القابضة، عن نتائجها المالية خلال العام الماضى، وسجلت الشركة خسائر فى العام الماضى بقيمة 8.77 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 5.1 مليون دينار فى عام 2018.

وبحسب نتائج الشركة لبورصة دبى اليوم الخميس، بلغت خسائر خلال الربع الرابع من العام الماضى، 4.86 مليون دينار (16.03 مليون دولار)، مقابل أرباح الربع الرابع من عام 2018 البالغة 283.02 ألف دينار (933.5 ألف دولار).

وأرجعت الشركة، سبب تحولها للخسائر، إلى انخفاض مُجمل الربح والتغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية وصافي الإيرادات والمصروفات الأخرى، بالإضافة إلى خسائر انخفاض فى قيمة عقارات بغرض المتاجرة.