شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 700جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب ارتفاع بقيمة 8 جنيهات خلال التعاملات الصباحية فى مصر، اليوم الخميس، بعد تحرك ملحوظ فى الأسعار العالمية للذهب، لتسجل الأوقية 1571 دولار فى التعاملات الفورية، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر، لتحقق هذه الزيادة فى التعاملات الصباحية.

وسجل سعر عيار الذهب 21 وهو الأكثر تداول ومبيعا فى مصر700 جنيه للجرام، وهو العيار الذى يزداد الطلب عليه فى محافظات الوجه القبلى وصعيد مصر عموما، فيما تسجل مبيعات عيار 18 ارتفاعا ملحوظا فى القاهرة والإسكندرية.

أسعار الذهب عقب ارتفاعها:

عيار 18 سجل 600 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 700 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل801 جنيه للجرام.

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أوقية الذهب 1571 دولار .

الجنيه الذهب 5615 جنيها .



وسعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لذلك فالذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث هذه الاضطرابات.