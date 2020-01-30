شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يجدد للواء محمود نصار رئيساً لـ"المركزي للتعمير" لمدة عام آخر‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 71 لسنة 2020، بتجديد إعارة اللواء مهندس محمود أحمد فهمى عبدالحميد عبدالواحد نصار، للقيام بمهام رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمدة عام آخر.‬

وكان اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، قد أكد أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر، بمحافظة الجيزة، على المسار المغطى لترعة الزمر فى المسافة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالقرب من ميدان المنيب، والقوس الشمالى للطريق الدائرى بمنطقة إمبابة، بطول 12 كم.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المحور يتقاطع مع (شارع مستشفى الصدر- شارع الثلاثين- شارع خاتم المرسلين - شارع الهرم - شارع فيصل - محور صفط اللبن - شارع جامعة الدولة العربية - شارع ناهيا - محور 26 يوليو - شارع مطار إمبابة)، ويتم حالياً العمل فى تنفيذ القطاع الأول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوباً حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، مشيراً إلى أنه تم تقسيم القطاع الأول إلى 3 أجزاء للعمل بالتوازى بطول هذا القطاع الذى يشكل رابطاً بين دائرى المنيب، وشوارع (مستشفى الصدر- خاتم المرسلين - الثلاثينى - الهرم - فيصل)، ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

Advertisements

وأضاف اللواء محمود نصار "يتضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، وبعرض (2 – 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها".

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يهدف لحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، موضحاً أن المحور الجديد يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويعتبر المحور استكمالاً لطريق دائرى حول مدينة الجيزة بالتكامل مع محور المريوطية والقوس الغربى من الطريق الدائرى.