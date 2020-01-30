شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع مقتفية أثر نظيرتها فى تايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، فى ظل تراجع حاد لأسهم تايوان تسبب فى تسارع وتيرة عمليات البيع فى طوكيو، بينما يُبقى المستثمرون أنظارهم مسلطة على اجتماع لمنظمة الصحة العالمية مرتبط بتفشى فيروس كورونا.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 1.72 بالمئة ليغلق عند 22977.75 نقطة. وخلال الجلسة، لامست الأسهم اليابانية أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر. وتسارعت وتيرة خسائر الأسهم اليابانية بعد أن هبطت الأسهم في تايوان عند الفتح في أول جلسة تداول بعد عطلة العام القمري الجديد.

وأغلقت أسهم تايوان منخفضة 5.75 بالمئة، وهو أكبر تراجع منذ أكتوبر 2018، فيما قد يمثل استعراضا لما سيكون عليه رد فعل الأسهم الصينية حين تستأنف أسواقها المالية عملها في الثالث من فبراير.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا فى الصين بواقع 38 إلى 170 مساء أمس الأربعاء وزاد عدد المصابين بأكثر من 1700 إلى 7711.

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وستعقد لجنة طوارئ بمنظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الفيروس الجديد القادم من الصين، والذى انتشر إلى ما يزيد عن 15 دولة، يشكل حالة طوارئ عالمية حاليا.

وفى اليابان، قاد قطاع التكنولوجيا الانخفاض بعد أن نزل سهم سكرين هولدينجز بالحد الأقصى اليومي. وقلصت شركة إنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات توقعاتها للأرباح التشغيلية بنحو النصف أمس الأربعاء.

وتقدم 22 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 203.

وانخفض سهم سكرين هولدينجز 19.26 بالمئة، وتلاه سهم أدفانتست كورب لصناعة معدات اختبار أشباه الموصلات الذي خسر 6.44 بالمئة، وآي.إتش.آي كورب للآلات الصناعية التي نزل سهمها 5.59 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.48 بالمئة إلى 1674.77 نقطة.