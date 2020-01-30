شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتجاوز الهدف– تحليل -30-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر النحاس بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية لنلاحظ تجاوزه للهدف السلبي المستقر عند 2.5500 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط. حاليا, وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, نتوقع تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة ليحاول بذلك الوصول نحو 2.4200 والذي يشكل بدوره امتداد لمستوى دعم تاريخي كما هو موضح بالرسم المرفق. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.4200 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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