شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالهبوط– تحليل - 30-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتشكيله مؤخرا لموجة هابطة جديدة مسجلا بذلك مستوى 966.00, نذكر بتمركز الهدف التصحيحي الأول حول مستوى 950.00 والذي بتجاوزه سيؤكد الاستمرارية السلبية مع توفر فرصة لاختبار الدعم المحوري الممتد نحو 915.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1000.00 و 930.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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