شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالمسار الهابط-تحليل - 30-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره ضمن النطاق السلبي بابتعاده عن المقاومة الرئيسية المستقرة عند 143.00 لهذا اليوم لنلاحظ بدء تشكيله لتداولات سلبية جديدة بتذبذبه قرب مستوى 141.70.

لذلك, سنبقى على توقعنا الهابط مع التأكيد على أهمية تسلل السعر دون مستوى 141.40 ليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل المزيد من الأهداف والتي تتمركز حول 140.25 و 139.30 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.30 و 141.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط