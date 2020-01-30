شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار اليورو مقابل الين- تحليل - 30-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار الزوج الهابط بتذبذبه دون مستوى 120.30ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط وليزيد من فرص وصوله نحو الأهداف الرئيسية والمتمثلة بمستوى 119.40 و 118.60 على التوالي. يستمد السعر عزمه السلبي بثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع, بالإضافة إلى تسلل المتوسط المتحرك 55 دون المقاومة الرئيسية المتمركزة عند 120.90 ليؤكد بذلك احتجاز التداولات ضمن النطاق السلبي لحين الوصول نحو الأهداف المنتظرة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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