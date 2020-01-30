شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "تبوك الزراعية" تناقش تخفيض رأس المال في 19 فبراير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تناقش الجمعية العمومية لشركة تبوك للتنمية الزراعية توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 46.3 % يوم 19 فبراير 2020.

ووفقا لبيان الشركة لـ"تداول"، فإن جدول الجمعية يتضمن التصويت على تخفيض رأس المال ليصبح نحو 241.77 مليون ريال، بدلاً من 450 مليون ريال.

وبينت الشركة أن عدد أسهمها سيصبح بعد التخفيض نحو 24.18 مليون سهم بدلا من 45 مليون سهم قبل التخفيض.

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وأوضحت الشركة أن ذلك التخفيض يستهدف إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 208.2 مليون ريال، عبر إلغاء 20.8 مليون سهم من أسهم الشركة، وسيتم تخفيض 0.46 سهم لكل 1 سهم.

ووافقت هيئة السوق المالية في منتصف الشهر الماضي على طلب شركة تبوك للتنمية الزراعية بتخفيض رأس المال إلى 241.767 مليون ريال.

وسبق أن أعلنت الشركة، خلال نوفمبر الماضي، عن تعيين شركة "وساطة كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس المال من 450 مليون ريال إلى 241.767 مليون ريال، بنسبة تخفيض تبلغ 46.274%.