شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: إصدرات سوق الدخل الثابت بالخليج ترتفع لـ140.8 مليار دولار في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عادت إصدرات سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي للارتفاع خلال عام 2019 حيث بلغ إجمالي الإصدارات 140.8 مليار دولار أميركي خلال العام مقارنة بـ 115 مليار دولار أميركي خلا عام 2018 مدفوعة بإصدارات أعلى للسندات والصكوك التي شهدت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بالعام السابق.

وبلغت إصدارات السندات خلال عام 94.4 مليار دولار مقارنة بـ 74.9 مليار دولار خلال عام 2018، مسجّلة نموا بنسبة 26%. من ناحية أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 15.8 % خلال العام لتصل إلى 46.4 مليار دولار مقارنة بـ 40.1 مليار دولار خلال عام 2018، بحسب تقرير حديث لشركة "كامكو انفست"

واضاف التقرير إن إجمالي إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ارتفع بنسبة 13.2 % ليصل إلى 179.8 مليار دولار في عام 2019 مقارنة بـ 158.8 مليار دولار خلال العام السابق.

وكان اتجاه البلدان غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مختلفا مقارنة بسوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي.

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وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت نموا خلال عام 2019، إلا أن الزيادة كانت فقط من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي التي عوضت عن الانخفاض في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا غير الخليجية.

الى ذلك، لم تكن هناك إصدارات صكوك في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا غير الخليجية الخمس (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) في عام 2019 مقارنة بالإصدار الهامشي البالغ 0.3 مليار دولار في عام 2018 قادمة من المغرب والأردن.

كما انخفضت إصدارات السندات من تلك الدول الخمس للعام الرابع على التوالي في عام 2019 وبلغت 38.9 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 10.6% من إجمالي الإصدارات البالغة 43.5 مليار دولار في عام 2018.

فيما يتعلق بعملة الإصدار، تصدرت الصكوك المقومة بالرينجت الماليزي سوق إصدارات الصكوك العالمية بــ48.3 مليار دولار أميركي، يليها الدولار الأميركي والريال السعودي بـ28.8 مليار دولار أميركي و18.3 مليار دولار أميركي، على التوالي.

أما بالنسبة لسوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فتصدرت السندات المقومة بالدولار الأميركي سوق السندات بـ84.2 مليار دولار أميركي يليها الجنيه المصري والريال القطري بقيمة 10.0 مليارات دولار أميركي و8.3 مليارات دولار أميركي، على التوالي.