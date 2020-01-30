شكرا لقرائتكم خبر عن "تهامة للإعلان" تناقش زيادة رأس المال في 19 فبراير المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" ، أن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية سيكون في 19 فبراير المقبل.

وقالت إن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

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ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في منتصف يناير الماضي على طلب شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، عن الرغبة في زيادة رأسمال الشركة بهدف دعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن صدور قرار مجلس إدارتها، بتعديل توصية زيادة رأس المال، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وسبق أن حصلت تهامة، في يوليو الماضي، على عقد مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة، بقيمة 3 مليون ريال، لمدة سنتين.