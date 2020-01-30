شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو سوق اللوجستيات في الكويت 13% خلال خمس سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت دراسة أجرتها شركة ماركت ريسيرش أن ينمو سوق اللوجستيات والشحن في الكويت بمعدل 13% سنويا بين عامي 2019 و2025.

وأشارت الدراسة إلى أن النفط لايزال شريان الحياة للمشروعات التجارية بالكويت على الرغم من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في البلاد، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية.

وأكدت الدراسة أن الكويت تعتبر أحد أكثر اقتصادات العالم ثراء وتملك خامس أعلى حصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

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وبينت الدراسة أن دخل الدولة القومي بلغ 141.7 مليار دولار في 2018 والذي يترجم إلى 34.244 دولارا للشخص الواحد، بزيادة حوالي 4774 دولارا عن العام السابق.

وتوقع تقرير سابق نشره موقع "كين ريسيريش" أن يسهم قطاع التجارة الإلكترونية في الكويت خلال الفترة الخاضعة للدراسة في زيادة الطلب بقوة على الشحن ليصل سوق هذه التجارة في الكويت إلى 1.1 مليار دولار عام 2020 بسبب زيادة التسوق عبر الإنترنت.

ومع ذلك فإن صناعة التجارة الإلكترونية تسهم في الحد الأدنى من إيرادات صناعة الشحن بوجه عام، ولكن مع نمو أعداد المتسوقين عبر الإنترنت وزيادة الطلب، فان التسليم السريع للسلع المستوردة في المستقبل سيسهم بنسبة كبيرة في توسيع سوق الشحن.

ومن المتوقع أن ينمو سوق اللوجستيات والتخزين في الكويت بمعدل إيجابي سنوي مركب بنحو 9% خلال فترة التوقعات التي تمتد بين عامي 2018 و2022، وأن يستمد السوق زخما من تصاعد الأنشطة الصناعية، وتنامي التجارة الإلكترونية والاستثمار الحكومي المستدام في توسيع البنية التحتية اللوجستية والنمو الاقتصادي المستمر.