شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز سلطان" يعتزم التوسع بالكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية المدرجة بسوق الكويت المالي افتتاح مراكز تسوق جديدة في مناطق مختلفة بالبلاد.

وقال عصام الرفاعي، نائب رئيس مجلس إدارة لدى "مركز سلطان"، إن الشركة ماضية في إستراتيجية للتوسع خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب صحيفة "الرأي الكويتية".

وقام "مركز سلطان" مؤخرا بافتتاح فرع بمجمع الكوت يعكس الرؤية الجديدة للشركة حيث يمتد على مساحة 1100 متر مربع.

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وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة خديجة أوبلا: إن افتتاح مركز سلطان الجديد هو بداية حقبة جديدة بمسيرة الشركة. مشيرة إلى أن أولويات الشركة في السنوات الثلاث الأخيرة كانت التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام 2019 بلغت 920.97 ألف دينار، مقابل أرباح بلغت 468.2 ألف دينار بالربع الثالث من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 1.07 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنةً بأرباح بلغت 4.86 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام 2018.