شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف تراجعها و«برنت» ينخفض 62 سنتا والان نبدء بالتفاصيل

استأنفت أسعار النفط اليم الخميس، تراجعها بعد أن استقرارها لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ينتشر فيه القلق من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الصين، بينما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق.

وتراجع خام القياس العالمي برنت 62 سنتا أي واحدا بالمئة إلى 59.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش، بعد أن زاد 0.5 بالمئة أمس الأربعاء. وتراجع الخام الأمريكي 51 سنتا أي واحدا بالمئة إلى 52.82 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

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واستقرت الأسعار في الأيام القليلة الماضية، بعد اضطراب دفعها صوب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب على النفط ومنتجاته.

لكن في الوقت الحالي تسبب ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس وانتشاره في أنحاء العالم مجددا في تراجع الأسواق، مع هبوط حاد في أسواق الأسهم الآسيوية.

كما أبقى ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي على الضغط الماثل على الأسعار.