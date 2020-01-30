شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تنشىء مصنعا للفلنكات فى محافظة قنا بـ50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامة مهدى ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،عن إنشاء مصنع جديد لتصنيع فلنكات السكك الحديدية بمحافظة قنا جنوب الصعيد ، بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه بالتعاون بين شركة سيجوارات التابعة للقابضة وشركة سالشيف الايطالية، وتعد الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" شركة حكومية متخصصة فى صناعة فلنكات السكك الحديدية فى مصر، وتتبع للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفى عام 1927 تأسست الشركة بملكية خاصة بمصنع وحيد بالمعصرة حلوان، وكان باكورة إنتاجها المواسير الخرسانية، وبعد عام 1961 انضم للشركة مصانع أخرى فى نفس المجال وأصبح اسمها الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجوارت)، وانطلقت الشركة فى ثوبها الجديد لتأخذ بكل ما هو حديث فى عالم التكنولوجيا المتصلة بصناعتها حيث اتسعت دائرة نشاطها حتى أصبحت صرحًا ضخمًا لصناعة المواسير ومنتجات الاستبستوس الأسمنتى.

Advertisements

أضاف مهدى لـ"الخليج 365" أن المصنع الجديد من المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجارى ، لافتا أن وزارة قطاع الأعمال العام ،خاطبت وزارة النقل التى وافقت على إنشاء المصنع الجديد ، لتوريد للسكك الحديدية ،وجارى التنسيق لاختيار قطعة أرض مناسبة لإقامة المصنع ،وتحديد قيمة حق الانتفاع ، بما يتناسب مع خطط التوسع فى خطوط السكك الحديدية ، بحيث يكون المصنع قريب من مناطق العمل ويسهل أيضا تفككه ونقله لمكان أخر مما يوفر من تكلفة نقل الفلنكات للمناطق البعيدة وهى مكلفة للغاية.

وأشار المهندس أسامه مهدى إنه سيتم تمويل بناء المصنع الجديد عن طريق البنوك وتمويلات من الشركة القابضة لصالح شركة سيجوارت التى شهدت تحسنا كبيرا فةى مؤشراتها المالية نتيجة ارتفاع الجودة لديها سواء فى الفلكنات او فى تصنيع المواسير الاسمنتية حيث حصلت الشركة على عقود توريد جديدة.