شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك بعض الميل الهابط بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 يوم أمس، ليتذبذب عند الدعم المحوري 0.9712، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، بانتظار زيارة مستوى 0.9836 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 0.9712 والثبات دونه سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو 0.9588 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9680 والمقاومة 0.9800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد