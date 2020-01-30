شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليقترب من حاجز 0.6700، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.6670، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 0.6815.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط