شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتد هبوطاً – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بشكل ملحوظ بعد اختبار مستوى 59.60 يوم أمس، ليستأنف مساره الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 56.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 59.60 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يرتد هبوطاً – تحليل - 30-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.