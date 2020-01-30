شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتد هبوطاً – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بشكل ملحوظ بعد اختبار مستوى 59.60 يوم أمس، ليستأنف مساره الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 56.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 59.60 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط