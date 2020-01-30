شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية بشكل ملحوظ بعد الاقتراب من مستوى 54.60 في الجلسات الماضية، ليتحرك دون حاجز 53.00 دولار الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة، يعززه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 51.80 كمحطة رئيسية تالية.

نذكر بأن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 50.00 كهدف تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 54.60 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط